Аэропорт «Харьков» открывает направление Харьков-Ашгабат

Международный аэропорт «Харьков» с 21 августа открывает направление полетов из Харькова в столицу Туркменистана Ашгабат.

Как говорится в сообщении аэропорта, авиакомпания Turkmenistan Airlines на воздушных судах типа Boeing 737 с 21 августа начинает осуществлять прямые чартерные рейса Харьков-Ашгабат.

По словам генерального директора компании «Нью Системс АМ», выступающей оператором международного аэропорта «Харьков» и входящей в группу DCH Александра Ярославского, аэропорт получил возможность принимать воздушные суда типа Boeing 767 и Airbus A-310 после реконструкции, проводимой в рамках подготовки Харькова к Евро-2012, что расширило возможности аэропорта по географии прямых перелетов из Харькова.

«Пока речь идет о разовых чартерных перелетах, но мы не исключаем того, что новое направление будет по достоинству оценено пассажирами. Это, в свою очередь, позволит нам начать переговоры об организации регулярных рейсов», - сказал он.

Первые чартерные рейсы будут выполнены 21 августа, 28 августа, 4 сентября, 11 сентября и 18 сентября.

Напомним, в 2011 году пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 26,8% по сравнению с 2010 годом — до 308,5 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Реконструкцию международного аэропорта "Харьков" в рамках подготовки инфраструктуры Харькова к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года осуществляет группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса включая строительство аэродромно-диспетчерской башни выделено 191,3 млн долл.

Реконструкция аэропорта началась с апреля 2008 года, когда компания "Нью Системс АМ" (группа DCH) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Авиакомпания Turkmenistan Airlines (Туркменские авиалинии) принадлежит государству Туркменистан. Государственная национальная служба «Туркменховаёллары» им. Великого Сапармурата Туркменбаши является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Позиционируется как самая безопасная авиалиния в Азии. Базовый аэропорт авиакомпании — ашхабадский аэропорт имени Сапармурата Туркменбаши.