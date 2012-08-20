Пассажиры ПЖД за 7 месяцев выпили в поездах 3,4 млн стаканов чая и кофе

За 7 месяцев 2012 года пассажиры Приднепровской железной дороги (ПЖД) заказали в поездах 3,421 млн стаканов чая и кофе.

Как сообщает ПЖД, в частности, пассажиры заказали 3,262 млн стаканов чая и 159,339 тыс. чашек кофе.

Через билетные кассы в составе стоимости билета пассажиры приобрели 573,154 тыс. стаканов чая.

Стоимость одного стакана чая в поездах ПЖД составляет 2,5 грн, кофе (в зависимости от марки и производителя) - от 3 до 5 грн.

Напомним, что с 1 июля 2011 года пассажир может оплатить услугу по продаже чая при покупке железнодорожного билета. Если пассажир не оплатил чай при покупке билета, заказать чай или кофе можно непосредственно у проводников пассажирских вагонов.

За 6 месяцев 2012 года пассажиры ПЖД заказали в поездах 2,710 млн стаканов чая и кофе.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

В январе-июне 2012 года ПЖД перевезла в дальнем следовании 4,387 млн пассажиров - на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года.