ПЖД за 7 месяцев потратила на стирку постельного белья 117 тонн стирального порошка

Предприятия Приднепровской железной дороги (ПЖД) за 7 месяцев 2012 года на стирку постельного белья потратили 92 тонны стирального порошка высшего сорта на сумму 1,7 млн грн. и 25 тонн технического порошка стоимостью 130 тыс. грн. Как сообщила ПЖД, пассажиры дороги в течение 7 месяцев 2012 года получили около 4 млн комплектов постельного белья, в том числе 3,943 млн в плацкартных и купейных вагонах и 56,5 тыс. в СВ.

Всего с начала 2012 года железная дорога приобрела более 87 тыс. комплектов обычного постельного белья и 2,278 тыс. комплектов для вагонов СВ.

Напомним, за 7 месяцев 2012 года пассажиры Приднепровской железной дороги (ПЖД) заказали в поездах 3,421 млн стаканов чая и кофе.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

В январе-июне 2012 года ПЖД перевезла в дальнем следовании 4,387 млн пассажиров - на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года.