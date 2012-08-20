Морские торговые порты в 2012 году могут освоить 2 млрд грн инвестиций - НАБУ

Морские торговые порты Украины в 2012 году могут освоить на проектах развития портовой инфраструктуры около 2 млрд грн инвестиций.

Такую оценку УНИАН дал председатель Комитета по вопросам регуляторной политики и надзора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Артур Загородников.

«В 2012 году портовики должны освоить порядка 2 млрд грн инвестиций. Это прежде всего порты «большой тройки» – Одессы, Ильичевска и порт «Южный», - сказал он.

А.Загородников отметил, что портовая инфраструктура на сегодня является наиболее привлекательной сферой для внешних инвестиций в отрасль.

В то же время, по мнению А.Загородникова, для поддержания конкуренции с другими портами Черноморского региона морским портам Украины необходимы инвестиции в гораздо большем объеме.

«И для них такие объемы финансирования (2 млрд грн — УНИАН) — это лишь незначительная часть средств, необходимых для скорейшего развития. Констанца, Новороссийск и другие порты черноморского региона тоже развиваются, причем гораздо более быстрыми темпами», - сказал он.

Кроме того, А.Загородников отметил, что банки Украины согласны с предложением Министерства инфраструктуры развивать инвестиции в портовую отрасль в форме концессии.

«Концессия – наиболее понятный, удобный и перспективный инструмент для банковского сектора для работы в портовой отрасли. Это прозрачный формат с четким распределением обязанностей и прав собственности, а также имущественных отношений всех участников процесса. Кроме того, концессия инфраструктурных объектов – это успешная мировая практика», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины предлагает передавать порты в концессию для привлечения инвестиций.

Как отметил заместитель министра Дмитрий Демидович, в рамках реализации портовой реформы министерство предлагает концессию как наиболее распространенную в мире модель сотрудничества между государством и частными компаниями.

«Мы считаем, что концессия является наиболее взвешенной и перспективной моделью привлечения инвестиционных средств, и именно концессия может стать основой для реализации долгосрочных инвестиционных проектов», - сказал он.

Морские торговые порты Украины в январе-июле 2012 года, по оперативным данным, сократили переработку грузов на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 62,746 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о портах: каково будет инвесторам "на квартире" у госадминистрации...