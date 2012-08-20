ПЖД за 7 месяцев направила на ремонтно-путевые работы 266 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с начала 2012 года направила на ремонтно-путевые работы 266,1млн грн.

Как сообщает ПЖД, в частности, в январе-июле 2012 года работники дороги модернизировали 53,2 км пути, капитально отремонтировали 53 км, провели средний и комплексно-оздоровительный ремонт на 140 км пути.

Напомним, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть предприятия превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.

В первом полугодии 2012 года ПЖД сократила относительно соответствующего периода 2011 года чистую прибыль на 16,3% - до 31,435 млн грн.