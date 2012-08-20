ЮЗЖД в июне-июле отправила 1477 поездов собственного формирования

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) в июне-июле 2012 года отправила в дальнем сообщении 1477 поездов собственного формирования.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, всего за два летних месяца дорога отправила 3588 поездов дальнего следования.

Для организации летних перевозок ЮЗЖД дополнительно назначила 12 летних графиковых поездов и сформировала 16 составов.

Напомним, по данным Госстата, за 7 месяцев 2012 года отправка пассажиров на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) сократилась на 4,3%.

Ранее ЮЗЖД сообщила о планах выпуска евробондов на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.