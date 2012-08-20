ЮЗЖД отмечает увеличение среднего времени использования грузовых вагонов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отмечает увеличение в июле 2012 года среднего времени пользования грузовыми вагонами на подъездных путях до 22,2 часа, что на 6,04 часа больше, чем в июле 2011 года.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, под грузовыми операциями на подъездных путях больше всего простаивают вагоны с углем, газом, зерновыми грузами и лесоматериалами.

Среди основных причин простоя, в частности, длительное проведение таможенных операций, проведение и ожидание результатов анализа качества угля, недостаток груза и поломка погрузочных механизмов.

По данным ЮЗЖД, в июле 2012 года, в частности, ООО фирма «ТехНова» на станции Чернигов при норме нахождения вагонов на подъездном пути под грузовыми операциями 3,42 часа задерживала вагоны в среднем на среднем 32,66 часа, «Агроцентр Еврохим-Украина» на станции Путивль вместо 4,6 часа задерживало вагоны на 69,97 часа, ООО «Конотопский элеватор» на станции Вировка при норме 2,5 часа задерживало вагоны на 39,33 часа, «Укрпалетсистем» на станции Коростень превышал норму более чем на 75 часов.

В то же время плата, которую получает дорога от владельцев грузов за простой вагонов, в июле 2012 года выросла на 55% по сравнению с июлем 2011 года — до 6,7 млн грн.

Напомним, ранее ЮЗЖД сообщила о планах выпуска евробондов на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.