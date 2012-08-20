Железные дороги в январе-июле бесплатно перевезли 144 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов

Железные дороги Украины в январе-июле 2012 года бесплатно перевезли около 144 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов на сумму свыше 30 тыс. грн, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, за 7 месяцев бесплатным проездом воспользовались 81,4 тыс. детей-сирот (в январе-июле 2011 года - 82,7 тыс.) и 60,9 тыс. детей-инвалидов (в 2012 году - 67,1 тыс.), а также 1,5 тыс. детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников.

Справка УНИАН. Акция «Укрзализныци» по бесплатной перевозке детей действует с 2000 года. Этой услугой могут воспользоваться дети до 16 лет, относящиеся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов всех категорий, детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей погибших шахтеров и железнодорожников.

Благотворительная акция распространяется на плацкартные вагоны поездов внутреннего сообщения.