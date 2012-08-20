Экспорт услуг связи Украины в 1-м полугодии снизился на 16,8%

Экспорт услуг связи Украины в 1-м полугодии 2012 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 16,8% и составил 138,9 млн грн.

Об этом сообщается в выпуске Государственной службы статистики Украины «Внешняя торговля Украины услугами в 1 полугодии 2012 года».

За отчетный период также произошло и снижение импорта услуг связи на 2,2% - до почти 74,9 млн грн.

Доля экспорта услуг связи в общем экспорте услуг Украины составила 2,1%, импорта – 2,3%.

Экспорт компьютерных услуг Украины в 1-м полугодии 2012 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 42% и составил почти 329,7 млн грн. Импорт компьютерных услуг за этот же период вырос на 13,8% и составил 111 млн грн. Доля экспорта компьютерных услуг в общем экспорте услуг Украины составила 5%, импорта – 3,4%.