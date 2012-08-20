Нацсовет изъял из лицензионных заявлений на вещание графу о языках

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил новые образцы заявлений о выдаче (продлении), переоформлении и выдаче дубликата лицензий на вещание. В частности, из образцов заявлений изъята графа «Язык(и), на котором(ых) будут вестись передачи (%)».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, соответствующий приказ подписал председатель регуляторного органа Владимир Манжосов сегодня, 20 августа.

В сообщении объясняется, что документы были подготовлены в связи со вступлением в силу Закона Украины «О принципах государственной языковой политики», а также учитывая неоднократные обращения субъектов ведения хозяйства.

В контексте принятого решения представителей Нацсовета в областях, городах Киеве и Севастополе обязали довести до ведома руководителей телерадиоорганизаций информацию о возможности переоформления лицензий на вещание.

В то же время, некоторые эксперты не исключают постепенного исчезновения украинского языка из украинского теле- и радиоэфира из-за введения норм Закона «О принципах государственной языковой политики».

В частности, управляющий партнер юридической компании Jurimex Юрий Крайняк подчеркивал то, что закон о языках предусматривает тотальное переоформление лицензий на вещание на основаниях, не предусмотренных законом о телерадиовещании, о чем писала «Телекритика».

По мнению Ю.Крайняка, исчезновение украинского языка из украинского теле- и радиоэфира, «скорее всего, станет вопросом времени»: «В комплексе с другими установленными законом правилами украинский язык может повторить судьбу белорусского, который большинство населения Беларуси не знает».

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

31 июля председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал данный закон.

8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал закон.

10 августа языковой закон вступил в силу.