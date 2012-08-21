Apple признана самой дорогостоящей компанией в мире
09:21, 21 августа 2012Транспорт/Связь
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Американская Apple - крупнейший производитель компьютерной техники, мобильных телефонов и программного обеспечения - стала самой дорогостоящей компанией в мире.
Стоимость акций Apple из расчетов, основанных на индексе Dow Jones, сейчас оценивается более чем в 620 млрд долл.
Прежний рекорд – 619 млрд долл. – принадлежал компании Microsoft (столько стоил разработчик операционной системы Windows в 1999 году).
По мнению бизнес-аналитиков, на повышении стоимости Apple сказалась уверенность инвесторов в успешном продвижении на рынок новых продуктов корпорации, таких как iPhone 5 и новой модели iPad, передает ВВС.
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