Крюковский завод поставит в Таджикистан 15 пассажирских вагонов

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) до 2013 года поставит в Таджикистан 15 пассажирских вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, ранее предприятие не поставляло пассажирские вагоны в Таджикистан.

Производство пассажирских вагонов для Таджикистана на заводе начнется в сентябре.

Сумму контракта на покупку украинских вагонов Таджикистаном на предприятии не сообщают.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.