“Ютэйр-Украина” получила пятый самолет ATR-72-500

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» получила напрямую с завода-изготовителя в Тулузе пятый самолет ATR-72-500.

Как сообщили УНИАН в компании, новый самолет UR-UTL, который стал пятым судном такого класса, полученным «Ютэйр-УКраина» с апреля 2012 года, прибыл в Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) 19 августа.

Вечером этого же дня самолет UR-UTL выполнил первый рейс по маршруту Киев-Львов. Данное направление стало четвертым, на котором «Ютэйр-Украина» будет использовать воздушные суда этого типа на постоянной основе.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что «Ютэйр-Украина» получила два самолета Bombardier CRJ-200, увеличив таким образом их количество до четырех.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр Украина» базируется в аэропорту “Киев” (Жуляны). В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «Ютэйр Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.

На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300,5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 747-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТэйр-Украина» выполняет внутренние рейсы из Киева в Донецк, Львов, Одесса, Симферополь, Харьков, а также международные рейсы в Москву из Донецка, Запорожья, Кривого Рога, Луганска, Николаева и чартерные рейсы при сотрудничестве с ООО «Anex Tour» из Киева в Анталию, Хургада, Шарм-ель-Шейх.