«Укрзализныця» намерена пустить на направлении Киев-Днепропетровск «Украинские экспрессы»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена до 20 сентября завершить все работы по модернизации направления Киев-Днепропетровск, по которому планируется пустить скоростные межрегиональные электропоезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», движение «Украинских экспрессов» на направлении Киев-Днепропетровск может начаться с сентября 2012 года.

Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры для организации движения пассажирских поездов категории Интерсити + на направлении Киев-Днепропетровск проводятся на территории линейных подразделений Юго-Западной, Одесской и Приднепровской железных дорог.

В настоящее время Главное управление перевозок «Укрзализныци» разрабатывает график движения «Украинских экспрессов». Планируется, что эти поезда будут преодолевать расстояние от Киева до Днепропетровска быстрее, чем «Столичные экспрессы», которые находятся в пути 6 часов 02 минуты, так как они являются двухсистемными и не требуют времени на замену локомотива, которая производится на станции Пятихатки-Стыковая.

«Остановка для переключения двигателей с постоянного тока на переменный и наоборот займет не более 5 минут вместо нынешних 20 минут», - сообщили в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» курсируют скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.