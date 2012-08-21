Задержан «заминировавший» аэропорт "Борисполь" киевлянин

В милиции заявляют о задержании подозреваемого в ложном сообщении о минировании аэропорта "Борисполь".

"Этот человек психически неуравновешенный. Он звонил дважды с промежутком в несколько минут с одной и той же фразой, что аэропорт заминирован", - сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области.

По информации пресс-службы, с терминала "F" было эвакуировано около 3 тыс. чел, из терминалов "C" и "В" - около 2 тыс. вместе.

"Оперативно-технические службы ничего не обнаружили", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе также отметили, что звонивший - киевлянин и звонки осуществлял из Киева.

В столичном главке милиции уточнили, что звонки осуществлялись с телефонных автоматов в столице - Чоколовского бульвара и Краснозвездного проспекта. Звонки поступили на телефон "102" в 14.06 и 14.14.

По их словам, звонивший - 1983 года рождения, находится на психиатрическом учете. "Есть решение суда о его принудительном лечении", - уточнили в милиции.

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Аэропорт “Борисполь” возобновил работу в нормальном режиме

Международный аэропорт “Борисполь” возобновил работу в нормальном режиме после проверки сообщения о заминировании аэропорта.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, сообщение о заминировании оказалось ложным, информация не подтвердилась.

Во время проверки сообщения были эвакуированы пассажиры из терминалов B и F. Нештатная ситуация продолжалась около 30 минут.

Кроме того, в аэропорту сообщили, что задержек рейсов в связи с сообщением о заминировании в аэропорту не было.

«Ни единой задержки, кроме плановой, о которой мы были предупреждены заранее, не было. Этот рейс будет позже», - сказали в аэропорту.

В то же время в аэропорту подтвердили, что пассажиров, которые прилетели в аэропорт, не пускали в терминалы.

«В терминалы пассажиров на прилет действительно не пускали, но это было сделано для безопасности пассажиров. Они испытали некоторый дискомфорт, но он был небольшой по сравнению с тем, что было бы, если бы информация о минировании подтвердилась. Поэтому, действительно, пассажиры находились в самолетах или на перронах. В терминальные комплексы они действительно какое-то время не пускались», - сообщили в аэропорту.