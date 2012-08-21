Подготовка к скоростному движению Киев-Днепропетровск обеспечит максимальную безопасность

Работы по подготовке направления Киев-Днепропетровск к организации скоростного железнодорожного движения обеспечат максимальный уровень безопасности, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, для обеспечения максимального уровня безопасности движения на участке Киев-Днепропетровск будут выполнены работы, обеспечивающие нормативную видимость скоростных поездов, заменены на современные шлагбаумы девяти железнодорожных переездов.

Кроме того, станции и платформы, где это необходимо, будут оборудованы громкоговорящей связью, предупреждающей пассажиров о приближении скоростного экспресса.

В целом план подготовки направления Киев-Днепропетровск к организации скоростного движения предусматривает проведение работ на территории линейных подразделений Юго-Западной, Одесской и Приднепровской железных дорог (ПЖД), при этом основной объем будет выполнен на территории ПЖД.

В частности, планируется, что на перегонах и станциях участка Пятихатки-Стыковая-Днепропетровск будут устранены ненормативные перепады контактной подвески, заменены 25 км контактного провода и 30 секционных изоляторов, дополнительно установлены 50 опор контактной сети, выполнены различные виды ремонта пути.

Напомним, «Укрзализныця» планирует до 20 сентября завершить все работы по модернизации направления Киев-Днепропетровск, по которому будут пущены скоростные межрегиональные электропоезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+.

На сегодняшний день «Украинские экспрессы» курсируют из Киева в Донецк, Львов и Харьков.

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» курсируют скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.