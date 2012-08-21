ПЖД назначила три дополнительных поезда ко Дню независимости Украины
17:50, 21 августа 2012Транспорт/Связь
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Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила три дополнительных поезда ко Дню независимости Украины.
Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, назначен дополнительный поезд № 501/502 Днепропетровск-Запорожье-Симферополь, который отправится из Днепропетровска 22 августа в 20.11 и прибудет в Симферополь 23 августа 04.05.
Кроме того, назначен поезд № 544/543 Днепропетровск-Севастополь, который отправится из Днепропетровска 23 августа в 13.52 и прибудет в Севастополь в 23.00.
Также назначен поезд № 546/545 Севастополь-Днепропетровск, который отправится из Севастополя 26 августа в 22.05 и прибудет в Днепропетровск 27 августа 11.09.
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