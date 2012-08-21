Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила три дополнительных поезда ко Дню независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, назначен дополнительный поезд № 501/502 Днепропетровск-Запорожье-Симферополь, который отправится из Днепропетровска 22 августа в 20.11 и прибудет в Симферополь 23 августа 04.05.

Кроме того, назначен поезд № 544/543 Днепропетровск-Севастополь, который отправится из Днепропетровска 23 августа в 13.52 и прибудет в Севастополь в 23.00.

Также назначен поезд № 546/545 Севастополь-Днепропетровск, который отправится из Севастополя 26 августа в 22.05 и прибудет в Днепропетровск 27 августа 11.09.