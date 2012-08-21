С начала года по 8 августа на переездах ОЖД произошло 6 ДТП

С начала 2012 года по состоянию на 8 августа на переездах, расположенных в пределах Одесской железной дороги (ОЖД), произошло 6 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, в ходе расследований установлено, что все ДТП произошли вследствие нарушения водителями Правил дорожного движения, в частности, из-за выезда на переезды при запрещающих сигналах переездной сигнализации.

Так, 4 августа водитель автомобиля ВАЗ-2104, находясь в нетрезвом состоянии, при попытке скрыться от сотрудников ГАИ, выехал на переезд Жеваховский, расположенный на пересечении с улицей Лиманная, при запрещающих показаниях переездной светофорной сигнализации и при закрытых шлагбаумах. В результате нарушения правил дорожного движения водитель легковушки протаранил брус шлагбаума и столкнулся с вагонами грузового поезда. К счастью обошлось без жертв.

За семь месяце 2012 года дежурными на переездах зафиксировано 202 нарушения Правил дорожного движения, из них 43 случая проезда запрещающих показаний переездной светофорной сигнализации, 137 случаев объезда шлагбаумов, при которых повреждено 22 шлагбаумы.

Справка УНИАН. На ОЖД эксплуатируется 740 переездов, из которых 194 переезда обслуживаются дежурным работником, 56 переездов оборудованы четырьмя шлагбаумами для перекрытия автодорог на всю ширину проезжей части в обоих направлениях. 546 переездов - без дежурного, из них 437 переезды оборудованы устройствами сигнализации переезда.

Все переезды регулярно, дважды в год подлежат осмотру.