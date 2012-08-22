Строительство первой станции метро на Троещину начнется в сентябре

Строительство первой станции метро в направлении Троещины начнется уже в сентябре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов после встречи с представителями российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк России»), дочерняя компания которого - ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» - была определена победителем конкурсных торгов на привлечение компании-консультанта по реализации проекта строительства четвертой линии киевского метрополитена в направлении жилого массива Вигуровщина-Троещина.

«Строительство первой станции метро на Троещину начнется уже в сентябре. Щиты, которые освобождаются от строительства метро на Теремки, мы переводим на объект четвертой линии подземки и начинаем готовиться к строительству новой линии, которая, я напомню, будет состоять из 12 станций. Наиболее проблемные участки – на правом берегу Днепра, и именно с них мы и начнем. Также в этом году мы планируем начать строительство станции «Радужная», которая будет располагаться за Подольско-Воскресенским мостовым переходом», - сообщил А.Попов.

По его словам, уже через 3-4 года столичная власть планирует ввести в эксплуатацию первые станции четвертой линии метрополитена, которых так долго ждут жители Троещины.

Он отметил, что уже до конца августа городская власть заключит соглашение с «Внешэкономбанком России», которым будут закреплены основные принципы партнерства.

А.Попов также заверил, что участие инвестора в строительстве четвертой ветви метро никоим образом не повлияет на стоимость проезда.

В свою очередь председатель ДК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Владимир Дмитриев сказал, что «после подписания соответствующих соглашений между «Федеральным центром проектного финансирования» и КГГА начнется работа по структуризации проекта с тем, чтобы потом можно было его презентовать потенциальным инвесторам».

«Мы планируем параллельно с подписанием соглашения оформить и так званую дорожную карту, которая будет регламентировать права и обязанности сторон, а также сроки реализации проекта», – сказал В.Дмитриев и отметил, что речь будет идти не только о строительстве линии метро, но и о проектах, связанных с развитием территории.