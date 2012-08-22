Железные дороги Украины за 7 месяцев получили 30% компенсации за перевозку льготников

Железные дороги Украины за январь-июль 2012 года перевезли в пригородном и дальнем сообщении пассажиров льготных категорий на сумму 334,7 млн грн, а получили только 100,566 млн грн компенсации.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в январе-июле железные дороги перевезли пассажиров льготных категорий, компенсация за которых поступает от областных госадминистраций, на сумму 208,9 млн грн, студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений - на сумму 94,85 млн грн, детей от 6 до 14 лет - на сумму более 30 млн грн, депутатов Верховной Рады Украины - на сумму 832 тыс. грн.

При этом в январе-июле от областных госадминистраций получена компенсация в размере 87,54 млн грн (41,9%), от Министерства образования и науки, молодежи и спорта за перевозку студентов - в размере 12,435 млн грн (13,1%). За перевозку детей от 6 до 14 лет компенсация не получена. От Верховной Рады Украины компенсация составила 591 тыс. грн (71%).

Общая задолженность за льготные перевозки за 2012 год перед железными дорогами Украины составляет более 234 млн грн. В частности, задолженность Министерства образования и науки, молодежи и спорта за перевозку студентов составляет 82,4 млн грн, за перевозку детей от 6 до 14 лет — 30,12 млн грн. Задолженность областных госадминистраций составляет 121,357 млн грн, Верховной Рады — 248 тыс. грн.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан.

В пригородном сообщении льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Согласно действующему законодательству, убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов.