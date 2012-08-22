Главой правления “Украинского Дунайского пароходства” назначен Долгов

Министерство инфраструктуры Украины назначило главой правления частного акционерного общества “Украинское Дунайское пароходство” (УДП) Александра Долгова, который с 11 мая исполнял обязанности главы правления.

Как говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующий приказ был подписан 14 августа.

Согласно приказу Минифраструктуры, А.Долгов назначен на условиях контракта на срок до 13 августа 2017 года включительно.

Напомним, УДП в первом полугодии 2012 года получило 30,804 млн грн чистого убытка, в то время как за январь-июнь 2011 года чистая прибыль предприятия составила 2,227 млн грн.

Справка УНИАН. «Украинское Дунайское пароходство» - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

По итогам 2011 года «Украинское Дунайское пароходство» увеличило чистый убыток в 22 раза по сравнению с 2010 годом — до 67,082 млн грн.