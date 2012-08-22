«Укрзализныця» намерена в 2013 г. нарастить объемы модернизации электровозов и тепловозов

Железные дороги Украины планируют в 2013 году нарастить объемы модернизации электровозов и тепловозов для внедрения энергосберегающих технологий, улучшения эксплуатационных характеристик локомотивов и условий труда локомотивных бригад.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, в 2012 году железнодорожники планируют модернизировать 15 электровозов ВЛ11, из которых уже модернизировано 6 единиц, а с 2013 года ежегодно проводить модернизацию 20 таких электровозов.

Стоимость модернизации и капитального ремонта с продлением срока службы на 15 лет составляет 28% от стоимости нового электровоза.

Железные дороги провели модернизацию 26 электровозов ВЛ11 автоматической системой САУРТ-БАРС, годовой эффект от внедрения которой на один локомотив составляет 170-250 тыс. грн.

Кроме того, модернизировано 214 электровозов ВЛ80 и ВЛ40 системой автоматического управления вентиляцией охлаждения тяговых двигателей, годовой экономический эффект от внедрения которой на одном электровозе составляет 160 тыс. грн.

Также железнодорожники модернизируют тепловозы.

В 2012 году планируется модернизировать 16 тепловозов серии ЧМЭ-, что позволит экономить 80,9% дизельного топлива на один час прогрева дизеля. Годовой эффект от внедрения данной модернизации на одном тепловозе ориентировочно составляет 50 тыс. грн.

Модернизация тепловозов ЧМЭ3 новым силовым оборудованием и конденсаторной системой пуска дизеля в среднем за месяц позволяет снизить расход топлива одним тепловозом на 1,7%.

Модернизация тепловозов серии М62 новым силовым оборудованием, стоимость которой составляет около 70% от стоимости нового тепловоза, позволяет экономить около 32% топлива и 69% масла, а межремонтные пробеги увеличиваются на 30%.

Справка УНИАН. В 2011 году «Укрзализныця» списала около 60 локомотивов, из них около 20% - пассажирских.

Износ локомотивного парка железных дорог составляет 97%.