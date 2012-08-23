“Дочерний банк Сбербанка России” предоставит ЮЖД 6 кредитных линий на 350 млн долл.

Территориально-отраслевое объединение «Южная железная дорога» (ЮЖД) привлечет у ПАО “Дочерний банк Сбербанка России” 6 кредитных линий общим лимитом 350 млн долларов.

Как сообщается на сайте госзакупок, ставка по кредиту составит 12% годовых.

Кредит привлекается на 3 года.

Напомним, ЮЖД отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

ЮЖД за 6 месяцев 2012 года увеличило чистую прибыль на 34,69% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 53,219 млн грн.