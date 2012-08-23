Порты Украины за 7 месяцев увеличили перевалку грузов на 1,4% - до 91,2 млн тонн

Морские, речные и рыбные порты Украины, а также причалы по обработке грузов всех форм собственности в январе-июле перевалили 91,158 млн тонн грузов — на 1,4% больше, чем в январе-июле 2011 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В частности, за 7 месяцев 2012 года порты перевалили 55,113 млн тонн экспортных, 10,034 млн тонн импортных, 23,184 млн тонн транзитных и 2,827 млн тонн грузов во внутреннем сообщении.

По данным ведомства, морские порты в январе-июле 2012 года увеличили перевалку грузов на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 88,027 млн тонн. В том числе перевалка экспортных грузов возросла на 18,4% - до 54,207 млн тонн, а перевалка импортных, транзитных и грузов во внутреннем сообщении сократилась соответственно на 8,7% (до 9,830 млн тонн), на 19% (до 23,182 млн тонн) и на 48,1% (до 807,3 тыс. тонн).

При этом перевалка грузов в речных портах Украины в январе-июле 2012 года сократилась на 1,8% - до 3,131 млн тонн.

В частности, перевалка экспортных грузов в речных портах в январе-июле выросла на 22,7% - до 906,4 тыс. тонн, перевалка импортных грузов выросла на 37,4% - до 203,8 тыс. тонн.

В то же время перевалка транзитных грузов в речных портах сократилась на 89% - до 1,9 тыс. тонн, перевалка грузов во внутреннем сообщении сократилась на 11,6% - до 2,019 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, морские торговые порты Украины в январе-июле 2012 года, по оперативным данным, сократили переработку грузов на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 62,746 млн тонн.

По данным Госстата Украины, предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-июле 2012 года сократили перевозки грузов на 20% по сравнению с январем-июлем 2011 года – до 4,1 млн тонн, перевозки пассажиров сократились на 17,1% – до 3,6 млн пассажиров.