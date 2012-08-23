С 1 сентября разрешения на международные автоперевозки будет выдавать Укртрансинспекция

С 1 сентября 2012 года разрешительные документы для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении будет оформлять и выдавать Укртрансинспекция, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, уже определен перечень пунктов выдачи разрешений управлений Укртрансинспекции в Киеве, Севастополе, Крыму, на Закарпатье и Волыни, в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

Таким образом, полностью завершена передача функций выдачи разрешений автоперевозчикам для осуществления международных перевозок от «Службы международных автомобильных перевозок» (СМАП) к Укртрансинспекции (в соответствии с Законом Украины «Об автомобильном транспорте» и другими законодательными актами ).

Плата за выдачу разрешительных документов на осуществление международных автоперевозок будет взиматься в соответствии с постановлением правительства от 9 июня 2011 года № 929 «Некоторые вопросы предоставления Государственной инспекцией по безопасности на наземном транспорте, Государственной авиационной службой, Государственной инспекцией по безопасности на морском и речном транспорте, Государственным агентством по туризму и курортам и капитанами морских торговых портов платных административных услуг».

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры в январе т.г. предложило не передавать выдачу разрешений на международные автомобильные перевозки в ведение разрешительных центров и оставить эту функцию в ведении Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция), создаваемой вместо ликвидируемой «Службы международных автомобильных перевозок» (СМАП).

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Разрешения на международные автомобильные перевозки выдаются уполномоченными органами договаривающихся сторон и являются иностранными документами, которые оформляются только в пунктах пропуска на государственной границе по факту прибытия украинских автотранспортных средств в пункт пропуска через государственную границу.

Это разрешение, в отличие от лицензии, не дает право на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности.