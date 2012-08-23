ЮЗЖД открыла новую автостанцию «Выдубичи»
Юго-Западная железная дорога в рамках утвержденного Кабинетом министров проекта строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве на железнодорожном участке «Киев-Московский - Дарница» открыла новопостроенную автостанцию «Выдубичи».
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия автостанции приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, заместитель министра инфраструктуры Владимир Корниенко, гендиректор «Укрзализныци» Владимир Козак, начальник ЮЗЖД Алексей Кривопишин.
Общая стоимость работ по строительству автостанции «Выдубичи» составила 57 млн грн.
Автостанция расположена в районе станции метро «Выдубичи» в зоне Выдубичского транспортного узла.
Общая площадь двухэтажного здания станции составляет 2 740 кв. метров.
Общая территория автостанции составляет 4,526 га.
В зоне Выдубичского транспортного узла пересекаются пути линий метрополитена, городской электрички, расположены железнодорожные платформы «Выдубичи» и «Выдубичи-Трипольская».
Комплекс сооружений автостанции может обслуживать более 20 тыс. пассажиров в сутки.