«Укрзализныця» зафиксировала на подъезде к предприятиям 38 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию на 23 августа 2012 года зафиксировала 38 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, на Юго-западной железной дороге простаивают 7 составов; на Одесской железной дороге заброшены 7 поездов, на Приднепровской – 15, и на Донецкой – 9 составов.

Вследствие нарушения предприятиями нормативных сроков нагрузки и выгрузки задержано и изъято из обращения 2023 вагона.

Больше всего поездов скопилось возле станций Кривой Рог Главный и Кривой Рог; Коростень-Житомир, Пенизевичи, Комунарск, Береговое, Дарьевка, Лобовские Рудники и др.

“Задержки вагонов заказчиков услуг «Укрзализныци» носят систематический и прогрессирующий характер, - говорится в сообщении ведомства. - В частности, предприятия не выполняют нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях. Такая практика несоблюдения регламента операций погрузки-выгрузки, простой вагонов и целых поездов на подъездных путях предприятий приводят к потерям погрузочных ресурсов”.

Кроме того, в “Укрзалиныце” подчеркивают, что брошенные поезда нередко препятствуют движению грузовых и пассажирских поездов на магистральных путях, что также приводит к финансовым потерям железной дороги, которые пока не возмещаются.

“По причине неэффективного использования грузовых вагонов страдают отечественные предприятия и экономика Украины в целом. «Укрзализныця» настаивает на соблюдении норм единого технологического процесса (ЕТП) и требует от грузоотправителей и грузовладельцев своевременного возврата дефицитного подвижного состава”, - резюмируется в сообщении.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.