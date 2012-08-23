В центре по обслуживанию скоростных поездов начались подготовительные работы

В центре по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов начались подготовительные работы по обеспечению отоплением и электроснабжением, сообщает пресс-центр Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця).

Согласно сообщению, 23 августа генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак проинспектировал ход строительства данного центра. Он проверил работу современного автоматизированного вагономоечного комплекса и обустройство современного ремонтно-экипировочного цеха, где обслуживание электропоездов будет осуществляться одновременно на трех уровнях.

В.Козак обсудил с руководством Украинской железнодорожной скоростной компании, Юго-Западной железной дороги, проектантами и другими специалистами вопросы обеспечения центра необходимым оборудованием, запчастями для осуществления ремонтов, подготовки складов для их хранения, обустройства бытовых помещений (раздевалок, душевых комнат, столовой и т.п.) для поездных бригад и других работников центра по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов.

«Все работники центра должны работать в удобных и безопасных условиях. Нужно все учесть до малейших деталей, чтобы стюарды и машинисты имели все необходимое для подготовки в рейс, чтобы были соблюдены все необходимые нормы функционирования каждого объекта», - отметил гендиректор «Укрзализныци».

В настоящее время в центре по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов проводятся подготовительные работы по обеспечению его отоплением и электроснабжением.

До конца года ремонтно-экипировочный цех будет оснащен оборудованием для демонтажа колесных пар и тележек.

Напомним, что в ремонтно-экипировочном цехе обслуживание электропоездов будет осуществляться одновременно на трех уровнях.

На первом уровне будут осматривать ходовые части поезда: колесные пары, рамы тележек, буксовые узлы, подвески, редукторы, амортизаторы, оборудование дисковых колесных тормозов, тормозное оборудование, тяговые двигатели и другие детали.

На втором уровне будет осуществляться осмотр подвагонного оборудования, уборка салонов поезда с помощью пылесосов и дезинфекция санузлов.

На третьем уровне будет осматриваться кровельное оборудование: токоприемники, главные выключатели, разрядники, изоляторы, фильтры системы кондиционирования и др.

В настоящее время реализуется первый этап строительства центра по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов.

На втором этапе будет построен цех по выполнению капитального ремонта и отделения по ремонту основного оборудования.

Во время капитального ремонта с электропоезда будет сниматься основное оборудование (тележки, колесные пары, тяговые электродвигатели, трансформаторы, компрессоры). Они будут перемещаться в ремонтные отделения, где будет осуществляться диагностика, ремонт, настройка и испытание оборудования. После этого будет осуществляться последующая установка отремонтированного оборудования на электропоезд.

В конце июля «Укрзализныця» заявила, что планирует до конца августа завершить основные работы по строительству Центра по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов на базе депо станции Дарница в Киеве.

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины скоростные межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem курсируют под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.