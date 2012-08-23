КрАСЗ модернизировал 112 автобусов ПАЗ под школьные для «АИС»

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) выполнило заказ по модернизации 112 автобусов ПАЗ под школьные группы компаний «АИС», в которую входит завод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил директор предприятия Николай Черныш.

«Мы сегодня закончили этот заказ. Модернизировали 112 автобусов. Мы получали автобусы ПАЗ и переделывали их. В день делали по 4-5 автобусов. Теперь эти автобусы переданы корпорации», - сказал Н.Черныш.

При этом он не уточнил стоимость тендерного предложения.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.

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