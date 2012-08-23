«Укртелекому» предлагают купить «Крымтел» и восстановить взаимосоединение сетей

Ликвидатор «Крымтела» Сергей Шатунов предлагает «Укртелекому» быстрее купить «Крымтел» и восстановить взаимосоединение сетей.

Об этом говорится в письме С.Шатунова на имя главы НС «Укртелекома» Питера Голдшайдера, текстом которого располагает УНИАН.

В письме, в частности, отмечается, что в связи с разрывом 1 августа 2012 года взаимосоединения сетей «Крымтела» с «Укртелекомом» нарушена система проводной связи в Симферополе, 18 тыс. абонентов не могут иметь полноценную связь, ежемесячные убытки каждой из компаний ежемесячно оцениваются в 300 тыс. грн, компания «Крымтел» теряет абонентов.

В то же время, как сообщает С.Шатунов, «Укртелеком», перед которым «Крымтел» имеет долг более 5 млн грн, до настоящего времени не может принять конкретного решения по предложениям "Крымтел", чтобы ускорить взаимосоединение сетей. В частности, по его данным, «Крымтел» предлагал разные способы погашения задолженности, в т.ч. продажу корпоративных прав М.П.Поваляевой в компании (70% голосов).

С.Шатунов просит главу НС «Укртелекома» в сжатые сроки рассмотреть эти предложения и немедленно восстановить взаимосоединение сетей «Крымтела» и «Укртелекома».

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Интернет ассоциации Украины отметили, что из-за отсутствия не только исходящей местной связи, но и всех видов входящей связи страдают не только абоненты «Крымтел» и «Укртелекома», но и всех международных операторов.

«Это полная дискредитация фиксированной связи, наносящая непоправимый ущерб авторитету отрасли в целом и экономике государства», - говорится в комментарии ИнАУ.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2012 года «Укртелеком» разорвал договор о взаимосоединении своей телекоммуникационной сети с сетью ООО ПК «Крымтел» и лишил последнюю доступа к телекоммуникационной сети общего пользования Украины.

Формальным обоснованием разрыва договора явилось признание судом «Крымтела» банкротом и наличие долга в 10 млн грн «Укртелекому» (по данным «Укртелекома»). Это привело к тому, что более 18 тыс. абонентов «Крымтела» не могут получать телекоммуникационные услуги. 16 августа Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в досудебном разбирательстве отказала в удовлетворении обращения «Крымтела» о взаимосоединении сетей с «Укртелекомом», порекомендовав последней обратиться в суд.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн.

ООО "Производственная компания "Крымтел" (г. Симферополь) создано в октябре 1993 года, специализируется на предоставлении услуг цифровой городской связи в АР Крым, количество абонентов – около 20 тыс.