МТС и "ПриватБанк" в России представили устройство для платежей с помощью мобильного

Розничная сеть МТС (ЗАО «Русская телефонная компания»), крупнейший операторский ритейлер в России, и банковская группа «ПриватБанк» (ЗАО «Москомприватбанк»), объявляют о запуске совместного проекта по продвижению на российском рынке мини-терминалов iPay, позволяющих использовать мобильный телефон в качестве терминала для приема платежей.

Об этом сообщили УНИАН в компании МТС.

Уникальная для российского рынка технология iPay позволяет предпринимателям и частным лицам принимать оплату товаров и услуг с банковских карт Visa и Mastercard через смартфоны и другие мобильные устройства с помощью мини-терминала.

Устройство представляет собой ридер в пластиковом корпусе размером 1,5 х 1,5 см, оснащенный чипом для считывания данных с магнитной ленты банковской карты.

Мини-терминал подключается через стандартный аудиоразъем для наушников 3,5 мм и работает с компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном на базе ОС Android, MacOS (iOS) и Windows. Активация мини-терминала и транзакции по оплате банковской картой осуществляются с помощью мобильного приложения iPay, которое бесплатно можно скачать в магазинах App Store, Google Play, а также на сайте "ПриватБанка".

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ, в т.ч. в Украине. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллионов абонентов.

Розничная сеть МТС (ЗАО «Русская телефонная компания», ЗАО «РТК») — крупнейший в России операторский ритейлер. Создана в 2009 году как 100%-я дочерняя структура ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Количество салонов МТС (с учетом партнеров, работающих под брендом МТС) в настоящее время составляет 4050, из которых 70 флагманов, компания представлена в 980 городах России.

Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Украина, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан. ПриватБанк признан «Банком года 2011» в Украине (The Banker Awards). В рейтинге 1 000 ведущих банков мира ПриватБанк вошел в топ-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы.