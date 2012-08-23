«Борисполь» может остановить обслуживание рейсов МАУ из-за долгов

Крупнейший украинский аэропорт «Борисполь» может остановить обслуживание рейсов компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) из-за задолженности, сообщила пресс-служба аэропорта на странице социальной сети Facebook.

«По причине невыполнения перевозчиком финансовых обязательств перед аэропортом может быть принято решение о приостановке обслуживания рейсов должника до возобновления финансовой дисциплины», - предупредила пассажиров пресс-служба аэропорта.

В свою очередь авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опровергла информацию аэропорта и объявила о решении оспаривать ее в суде.

Как говорится в пресс-релизе компании, МАУ выполнила финансовые обязательства перед «Борисполем», погасив накопленную в «низкий» сезон задолженность.

«Аэропорт «Борисполь» систематически игнорирует п. 2.2 Приказа Министерства транспорта и связи Украины №337 от 26 апреля 2008 года о применении специальной ставки сбора за обслуживание трансферных пассажиров, выставляя авиакомпании счета по ставке за обслуживание прямых пассажиров, размер которой вдвое выше. По этой причине формируется искусственный долг», - объясняет ситуацию пресс-релиз МАУ.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

За январь-июнь 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.