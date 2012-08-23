Комплекс Дарницкого железнодорожного моста будет готов к середине октября - Азаров

Комплекс Дарницкого железнодорожного моста через Днепр в Киеве будет полностью готов и введен в эксплуатацию к середине октября 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на торжественном открытии входящей в комплекс новопостроенной автостанции «Выдубичи» заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мы планируем не позднее 14 октября полностью сдать комплекс, включая автодорогу и съезды с Дарницкого моста», - сказал он.

По словам начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина, для ввода комплекса также нужно будет завершить строительство автомобильного туннеля в районе автостанции «Выдубичи», общая стоимость которого составит 57 млн грн.

При этом А.Кривопишин отметил, что для завершения строительства туннеля необходимо получение 40 млн грн.

«Премьер-министр пообещал, что мы получим 40 млн для завершения туннеля», - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что стоимость съезда с моста на Левом берегу составит около 80 млн грн. Еще 40 млн грн потребуется на завершение автодороги на Левом берегу.