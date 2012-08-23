Янукович: работа по сооружению и ремонту автодорог активизируется

Строительство качественных современных автодорог остается одной из важных задач власти.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы много построили магистралей, объездных дорог вокруг больших городов. Но нужно двигаться сейчас из центров городов дальше, доходить до сельской местности», - сказал В.Янукович. Он подчеркнул, что работа по сооружению и ремонту дорог активизируется.

В этом контексте В. Янукович напомнил: если в 2009 году в Украине было построено и отремонтировано в целом всего около 150 километров автодорог, то в 2011-м - несмотря на сложную экономическую ситуацию - 1700 километров.

«В этом году, по нашим расчетам, будет около 2,5 тыс. км», - сказал Президент, добавив, что на сегодняшний день этот показатель уже составляет более 2 тыс. километров.

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