«Укрзализныця» планирует в ноябре полностью рассчитаться по кредиту Barclays bank

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в ноябре полностью рассчитаться по кредитному договору, заключенному с Barclays bank.

Об этом УНИАН в четверг, 23 августа, сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

По его словам, заключительный платеж Barclays bank составит 55 млн долларов.

«За Barclays bank мы 45 млн долларов заплатили в августе и 55 млн долларов заплатим в ноябре и полностью рассчитаемся за Barclays bank», - сказал он.

В. Козак отметил, что кредитные средства Barclays bank были направлены на строительство железнодорожно-автомомбильного мостового перехода через Днепр в Киеве.

Справка УНИАН. В 2010 году "Укрзализныця" подписала с Barclays capital bank договор о реструктуризации на пять лет выплат по кредиту в размере 550 млн долларов США, которым срок выплаты по кредиту перенесен с 2010 на 2013 год.

Кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн долларов было подписано в июле 2007 года. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5% на три года с отсрочкой платежа.

Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, известного как “мост Кирпы”, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

Также для строительства “моста Кирпы” “Укрзализныця” привлекла кредит «Дойче Банка АГ» в размере 700 млн долл. США сроком на 7 лет по процентной ставке Libor + 6,5% годовых. Этот кредит был погашен в октябре 2011 года.

В целом строительство моста обошлось в 8,5 млрд грн. Оно было начато в 2004 году и завершилось в 2011 году.