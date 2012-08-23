Мининфраструктуры предлагает создать концерн на базе трех портов Придунавья

Министерство инфраструктуры предлагает на базе трех портов дунайского региона — Измаильского, порта Рени и Усть-Дунайского создать объединение предприятий в форме концерна.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины, соответствующий проект «Приоритетное развитие Придунавья» был представлен на заседании созданного при ведомстве Координационного совета по вопросам развития предприятий морехозяйственного комплекса региона.

«Экономический эксперимент направлен, в первую очередь, на обеспечение максимально эффективного объединения производственных мощностей предприятий. Предприятия должны отойти от политики конкурирования между собой за грузы», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.