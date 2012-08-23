Выбор поездов для скоростного движения будет зависеть от их характеристик и качества — Козак

Выбор подвижного состава, который будет использоваться для организации скоростного железнодорожного движения, будет зависеть от характеристик и качества таких поездов.

Об этом сегодня УНИАН заявил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак, комментируя возможности использования на направлениях скоростного движения поездов производства Крюковского вагонзавода.

«Мы не ставим задачу: Hyundai или Крюковский поезд. Мы ставим задачу на обновление подвижного состава, и выбор производителя зависит от качества поезда, его технической надежности и сервиса. Крюковский завод нам сегодня пока не предложил ничего. Есть только опытный образец, который сегодня испытывается с нашей помощью. Что покажут эти испытания, какие положительные и отрицательные стороны, какой будет сервис - покажет время. Пока нам сравнивать не с чем. У нас только пока один производитель — это Hyundai», - сказал он.

В. Козак также сообщил, что план поставок скоростных межрегиональных электропоездов поездов производства Hyundai будет соблюдаться согласно контракту.

В частности, на сегодня в Одесском порту выгружены 8-й и 9-й поезд.

Поставка 10-го поезда ожидается в октябре.

Справка УНИАН. Скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» из Киева во Львов, Донецк и Харьков. Планируется организация скоростного движения на направлении Киев-Днепропетровск.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.