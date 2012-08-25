Янукович и Азаров поздравили работников авиации с профессиональным праздником

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров поздравили работников авиационной отрасли с профессиональным праздником - Днем авиации.

Как подчеркивается в приветствии главы государства, размещенном на его сайте, «военные и гражданские пилоты, работники авиационной промышленности - это гордость Украины. Все, чего достигла отрасль на протяжении своего существования, является результатом самоотверженного труда мужественных, талантливых и преданных своему делу людей».

В.Янукович выразил уверенность, что профессионализм, опыт и ответственность работников авиаотрасли обеспечат стабильную работу авиационного транспорта, будут способствовать модернизации существующих производственных мощностей, что даст возможность завоевать новые рынки сбыта.

В свою очередь, Н.Азаров отметил, что авиация является одной из важнейших и самых престижных индустрий современного мира, а уровень ее развития – красноречивый показатель конкурентоспособности государства, его экономического, технического и научного могущества.

«За минувший год вам удалось достичь весомых результатов. Введен в действие новый Воздушный кодекс Украины, построена современная инфраструктура аэропортов, урегулированы вопросы обучения пилотов на современных самолетах и тому подобное. Международные эксперты высоко оценили проведенную работу и достижения украинской авиации», - говорится в приветствии Н.Азарова, сообщается на Правительственном портале.

Премьер убежден, что труд работников авиационной отрасли и в дальнейшем будет служить экономическому развитию Украины, будет крепить ее авторитет как авиационной державы.