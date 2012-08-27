Путин назначил спецпредставителя по делимитации и демаркации границ со странами СНГ

Москва. Президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Братчикова специальным представителем главы государства по делимитации и демаркации государственной границы России с сопредельными странами – участницами СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ В.Путин подписал 25 августа.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия 3 апреля начали полевой этап демаркации общей государственной границы. Рабочие группы Общей демаркационной комиссии выносят и помечают линию государственной границы на местности.

12 июля в Ялте президенты Украины и России Виктор Янукович и В.Путин подписали совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

В документе отмечается намерение сторон обеспечить сотрудничество в Азово-Керченской акватории, включая стабильную работу и развитие Керчь-Еникальского канала путем создания украинско-российской корпорации по управлению этой судоходной артерией.

Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного использования Азовского моря и Керченского пролива до сих пор не урегулирован.

Украина настаивает на проведении линии раздела на основе административной границы между бывшим Советским Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах.

Российская сторона считает, что в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками Союза не разграничивались.

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