Электромобилем на вокзале Днепропетровска воспользовались более 7 тыс. пассажиров

Услугой по перевозке ручной клади на электромобиле на железнодорожном вокзале Днепропетровск-Главный с начала года воспользовались 7,134 тыс. пассажиров.

Как сообщает пресс-центр Приднепровской железной дороги (ПЖД), электромобиль с водителем для удобства пассажиров постоянно находится на специальной площадке перед железнодорожным вокзалом или в багажном отделении.

Водитель электрокара собственноручно загружает вещи пассажиров, которые пожелали воспользоваться этой услугой, и помогает людям с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость услуги - 8 грн. за перевозку одного места ручной клади.

Справка УНИАН. Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Главный - один из крупнейших вокзалов Приднепровской железной дороги.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть предприятия превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.