Royal Caribbean планирует включить Одессу в свои маршруты с апреля 2014 года

Круизная компания Royal Caribbean планирует с апреля 2014 года сделать Одессу базовой стоянкой для регулярных пассажирских рейсов судов Royal Caribbean (США) в бассейне Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в Одесском порту.

В настоящее время Royal Caribbean ведет переговоры с судовым агентом Inflot World Wide об организации регулярных пассажирских судозаходов в бассейн Черного моря.

Напомним, по итогам 2011 года в Одесском порту было осуществлено 76 судозаходов круизных судов, в плане на 2012 год — 73 судозахода. На 2013 год поданы заявки на заход 64 круизных судов.

Ранее Royal Caribbean заявила о намерениях инвестировать в развитие инфраструктуры Ялтинского и Севастопольского морских портов.

Справка УНИАН. Royal Caribbean International — американско-норвежское предприятие со штаб-квартирой в Майами, США, собственником которой является материнская компания Royal Caribbean Cruises Ltd. Основана в 1968 году. Доля компании на мировом круизном рынке оценивается в более 25%.

Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.