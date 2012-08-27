ОЖД привлечет кредит Ощадбанка на 192,542 млн грн

Одесская железная дорога (ОЖД) привлечет кредит у ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк) кредит на 192,542 млн грн сроком на 3 года.

Об этом ОЖД сообщила на сайте госзакупок.

Согласно сообщению, стоимость акцептованного предложения составила 7,465 млн долларов.

Напомним, ОЖД заявляла о намерении выпустить еврооблигации на 125 млн долларов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.