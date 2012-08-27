ДЖД с начала года 11 раз включала VIP-вагон в состав поездов

Донецкая железная дорога (ДЖД) с начала 2012 года 11 раз по заказу физических и юридических лиц включала в состав поездов специальный вагон-салон.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, в основные направления по которым использовался вагон-салон - Симферополь, Киев, Москва, Одесса.

Напомним, что стоимость услуг вагона-салона включает в себя пользование непосредственно вагоном-салоном (в среднем 2829,14 грн в сутки) и оплату стоимости проезда одиннадцати СВ-мест в вагоне согласно Правилам перевозок.

Так стоимость поездки из Донецка в Киев составляет 17,914 тыс. грн (фирменный поезд № 37 «Донбасс»), а из Донецка во Львов 18,573 тыс. грн (поезд № 69 сообщением Мариуполь-Львов).

При этом ДЖД отмечает, что за 5 месяцев 2012 года специальный вагон-салон ДЖД включался в составы поездов 8 раз по заказу физических и юридических лиц.

Справка УНИАН. Вагон-салон рассчитан на 11 мест. В вагоне есть большой зал, кухня, просторное спальное купе.

Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. В зале есть мягкий уголок, компьютер, аудио- и видеотехника. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер и ванная комната. Предусмотрено также специальное купе для охраны и проводников.