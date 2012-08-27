УЗ обеспокоена несанкционированными вмешательствами в работу железных дорог

Железнодорожники обеспокоены нередки случаями несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта, сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, 25 августа поезд № 341 сообщением Москва - Кишинев был задержан на ст. Могилев-Подольский из-за сообщения неизвестного лица о заминировании поезда. Сообщение о минировании не подтвердилось, однако проверка поезда работниками МЧС продолжалась более 3 часов. По подозрению в совершении террористического акта задержан пассажир поезда.

27 августа на перегоне Полтава-Южная - Малая Перещепинская сигнальная установка работала, показывая только красный цвет из-за похищенного неизвестными лицами трансформатора, что привело к почти 40-минутной задержке движения шести поездов.

«Укрзализныця» отмечает, что на новых электропоездах устанавливается система контроля несанкционированного проникновения посторонних лиц в вагоны, находящиеся в отстое, и системы видеонаблюдения в вагонах.

Напомним, в 2011 году на железных дорогах Украины был зарегистрирован 181 факт вмешательства в работу железнодорожного транспорта, в том числе 24 сообщения о минировании на вокзалах и в поездах, 74 случая обнаружения взрывных устройств в подвижном составе и на объектах инфраструктуры (чаще времен Великой Отечественной войны), 36 краж или повреждения элементов подвижного состава и инфраструктуры, грузов, повлекших перерыва в движении или отцепку вагонов, 19 случаев наложения посторонних предметов на рельсы, которые привели к наездам на них подвижного состава, 7 случаев перекрытия движения поездов посторонними лицами, а также 13 случаев насилия в отношении железнодорожников.

Материальные убытки от несанкционированного вмешательства в работу железных дорог составили в 2011 году 222,9 тыс. грн.