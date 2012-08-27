Доля планшетов на рынке портативных компьютеров в Украине выросла до 15%

Согласно исследования сети «Цитрус», в первом полугодии 2012 года доля продаж планшетов в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в пять раз и составили 15% от продаж всех портативных компьютеров (ноутбуков) в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети «Цитрус».

Согласно анализа данных «Яндекс.Маркет», если в июне 2011 только один из 35 ищущих планшеты становился их обладателем, то в июне 2012 каждый 25-ый завершает свой поиск покупкой нового планшета. В противовес этому, ноутбуками хоть и продолжают активно интересоваться, но покупать их украинцы не спешат – об этом свидетельствует тот факт, что сейчас их обладателем становится всего лишь один из 60 пользователей, по сравнению с одним из 40 в 2011 году.

Прежде всего, планшеты отбирают долю рынка у нетбуков, при этом эксперты «Цитрус» считают, что вполне вероятно, что уже через год «мы вообще забудем о категории нетбуков, как это уже произошло в свое время с КПК (карманные персональные компьютеры – УНИАН)».

По оценке Виктора Шолошенко, директора по маркетингу сети «Цитрус», продажи в Украине планшетов в нынешнем периоде “Back to School” (15 августа-15 сентября -периода, когда многие задумываются о покупке нового или замене старого планшетного или «настольного» компьютера) на уровне 27 тыс. штук против 9 тыс. нетбуков.

Поскольку самым популярным планшетом, как в Украине, так и в мире является iPad - на сегодняшний момент в мире продано более 84 млн устройств, и более 100 тыс. штук в Украине, самым популярным размером для планшета является диагональ 10’’ – порядка 56% всех планшетов, проданных в Украине в мае 2012 года. Одним из самых быстрорастущих сегментов планшетов в Украине стал сегмент дешевых 7-дюймовых планшетов. С появлением недорогих Amazon Kindle Fire и PocketBook этот сегмент занял почти 31% всех планшетов, а с выходом нового Google Nexus 7 c характеристиками планшетов ценовой категории 4000 грн , а ценой всего лишь 2299 грн, к Новому году этот сегмент в Украине может вырасти до 50%.

Говоря о наличии встроенного 3G/4G модуля, им оснащены всего лишь 38% всех проданных в Украине планшетов в мае 2012. Это еще раз свидетельствует о популярности в Украине недорогих моделей планшетов, которые обеспечивают свою низкую цену за счет снижения издержек на дополнительное «железо». Также благодаря этому планшеты стали намного доступнее, чем раньше – средняя цена на планшет в Украине составляет 3949 грн по сравнению с 5321 грн в мае 2011 г.

Снижение цен не только на бюджетные Андроид-планшеты, но и на планшеты Apple, а также возможный выпуск в сентябре планшета iPad mini, даст возможность Apple выйти на те показатели, которые опубликовали Gartner – ожидаемые 73 миллиона проданных планшетов в 2012 году (равные рыночной доле 61,4%) при 40 миллионах Андроид-планшетов (с рыночной долей 40%)