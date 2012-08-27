Предприятия транспорта в январе-июле увеличили уплату налога на прибыль до 2,3 млрд грн

Предприятия сферы транспорта в январе-июле 2012 года перечислили в бюджет 2,3 млрд грн налога на прибыль, что на 9,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности и издательского дела с начала года направили в бюджет 238,5 млн грн налога на прибыль, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период в 2011 году.

По данным ГНСУ, также зафиксирован рост уплаты налога производителями неметаллических минеральных изделий. Представители данного сегмента уплатили 193,8 млн грн налога на прибыль, что на 12,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Предприятиями сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства с начала года уплачено 165,9 млн грн налога, это на 14,6% больше, чем в январе-июле 2011 года.

Напомним, с начала года в госбюджет поступило 29,1 млрд грн налога на прибыль. Плановый показатель Министерства финансов перевыполнен на 4,3%.