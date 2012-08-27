НКРСИ утвердила правила пользования кабельной канализацией электросвязи

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утверждены Правила предоставления в пользование кабельной канализации электросвязи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Отмеченный документ определяет условия доступа к кабельной канализации электросвязи и регулирует отношения между операторами/провайдерами телекоммуникаций и владельцами кабельной канализации электросвязи (ККЭ), которые намереваются на договорных принципах совместно использовать ККЭ для собственных потребностей.

Документ разработан в соответствии с Законом Украины «О телекоммуникациях», частью 2 статьи 66 которого предусмотрена государственная регуляция комиссией тарифов на предоставление в пользование кабельной канализации электросвязи операторов телекоммуникаций.

Принятие Порядка, по мнению комиссии, даст возможность урегулировать взаимодействие операторов при организации доступа и предоставлении в пользование ККЭ, либерализовать доступ и пользование ККЭ, создать равноправные условия для пользования ресурсами других субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций, а также будет содействовать развитию телекоммуникационной сети общего пользования Украины.

Основная цель принятия этого документа – это создание равноправных условий пользования ККЭ для всех субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций, что будет способствовать существенному улучшению условий конкуренции. Правилами регламентируется весь технологический процесс предоставления услуги: от выдачи технических условий и бронирования места в ККЭ к прокладке кабеля и использования ККЭ.

Документ прошел общественное обсуждение, НКРСИ рассмотрела все замечания и предложения, которые поступили от операторов телекоммуникаций, Украинской ассоциации операторов связи «ТЕЛАС», ИНАУ, УСПП.

Документ будет подан на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня его официального опубликования.

По разным оценкам, 90% кабельной канализации страны владеет «Укртелеком», который является монополистом на этом рынке, тарифы на доступ в ККЭ устанавливает НКРСИ.