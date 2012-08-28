В Днепропетровской области все школьные автобусы оборудованы системами GPS-мониторинга

В Днепропетровской области с 1 сентября стартует электронный проект «Логистика школьного автобуса», в рамках которого во всех 302 школьных автобусах установлены системы GPS-мониторинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

«Это позволит контролировать движение автобусов, перевозящих учеников и учителей в сельской местности. Благодаря этой системе родители смогут узнать о местонахождении школьного автобуса через Интернет-сайт (http://monitor.carsat.od.ua/)», - отметил губернатор Александр Вилкул.

Информация об автобусах будет транслироваться через спутник, через мобильного оператора GSM, затем через Интернет-каналы информация подается для Главного управления образования и науки облгосадминистрации. Далее информация становится доступна для диспетчеров и операторов школ и через WEB-интерфейс - для родителей учеников.

Этой системой в период непогоды и в зимний период также будут пользоваться службы МЧС для оказания своевременной помощи.

В сообщении подчеркивается, что в Днепропетровской области все ученики и учителя школ сельских районов обеспечены бесплатным подвозом к школе.