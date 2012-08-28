«Богдан» победил в тендере на поставку 4-х трамваев для «Киевпасстранса»

Одна из крупнейших автокорпораций Украины «Богдан Моторс» победила в тендере на поставку 4-х трамваев стоимостью 63,8 млн грн для коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Об этом говорится в «Вестнике государственных закупок».

Согласно договору, Луцкий автосборочный завод корпорации «Богдан Моторс» поставит Киеву 4 трехсекционных трамвая длиной более 25 метров до конца 2012 года.

В начале года «Киевпасстранс» и корпорация «Богдан» подписали меморандум о сотрудничестве в проекте обновления трамвайного парка столицы «Киевский трамвай».

В рамках проекта «Богдан» взял на себя обязательства по изготовлению вагонов для односекционных трамваев (15 метров), а также за создание трехсекционных трамваев (до 30-40 метров) в сотрудничестве с белорусским производителем городского транспорта «Белкоммунмаш» и российской компанией «Росукрэлпром».

По оценке «Киевпасстранса» в начале текущего года, потребность Киева в новых 30-40-метровых трамвайных вагонов составляет 100-120 единиц, 15-метровых — 40-45 единиц, капитально отремонтированных вагонов — 100 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai.