Air Arabia с октября начинает полеты по маршруту Одесса - Шарджа

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Северной Африки и Ближнего Востока авиакомпания Air Arabia с октября 2012 года начнет регулярные полеты по маршруту Одесса - Шарджа (ОАЭ).

Как сообщили УНИАН в Международном аэропорту «Одесса», в летнем расписании до 26 октября 2012 года Air Arabia рейсы по этому маршруту будут выполнять по пятницам.

Начиная с 30 октября с переходом на зимнее расписание - дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Время в пути – около 5 часов, это максимальное полетное время для регулярных рейсов, которые на сегодня осуществляются из Международного аэропорта «Одесса».

Напомним, Air Arabia намерена в зимнем расписании 2012-2013 года увеличить количество рейсов, следующих по маршруту Харьков-Шарджа-Харьков, до двух в неделю.

Зимнее расписание начнет работать с 27 октября 2012 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания Air Arabia (Дубаи) была создана в 2003 году. Состоит из группы компаний и совершает рейсы в более чем 57 городов востребованных туристических направлений Северной Африки, Ближнего Востока и Индии.

Флот Air Arabia состоит из 27 современных лайнеров A320, при этом компания имеет действительный заказ еще на 44 самолета типа Airbus 320.

В Украине компания Air Arabia начала свою деятельность в октябре 2008 года в Киеве. Сегодня авиакомпания выполняет рейсы из Киева, Донецка, Харькова.

Шарджа - третий по величине город в ОАЭ, административный центр эмирата Шарджа, расположен на берегу Персидского залива к северо-востоку от столицы — Абу-Даби по соседству с Дубаем и Аджманом, образуя агломерацию.